Десятки людей пострадали в результате крушения пассажирского поезда в Австрии. Состав сошёл с рельсов у города Санкт-Пёльтен в 65 километрах к западу от Вены. Это произошло рано утром в час-пик на узкоколейной пригородной линии, что стало причиной ЧП, пока неизвестно.
Поезд сошел с рельсов
Поезд сошел с рельсов
В вагонах находились около 80 человек. Трое получили тяжёлые ранения, их эвакуировали на вертолётах спасательной службы. Кроме того, госпитализированы ещё 27 пострадавших. Движение на этом участки путей прервано, в железнодорожной компании говорят, что ремонт может занять неделю.