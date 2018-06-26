Цыганский погром во Львове

Во Львове задержаны восемь подозреваемых в нападении на цыганский лагерь, двое из них арестованы на 60 суток. В результате нападения один человек погиб, четверо получили ранения, включая 10-летнего ребенка.

По данным правозащитников Human Rights Watch, это уже шестое по счету нападение сторонников ультраправых группировок на цыганские поселения на Украине за последние два месяца.

Официальный представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что семеро задержанных — подростки в возрасте 16-17 лет. Он заявил: "Задержан также 20-летний гражданин, подозреваемый в орагнизации нападения. Полиция нашла на месте преступления орудие убийства. Согласно УК страны, этого достаточно для квалификации произошедшего как умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору".

Адвокат одного из подозреваемых подростков Виктор Пономаренко, в свою очередь, заявил: "Он несовершеннолетний. Да, он ошибся, пошел, с его или с их точки зрения, наводить порядок, но таким способом этого делать нельзя. Надеюсь, что он это уже понял. Но я считаю меру пресечения слишком строгой и буду оспаривать это решение".

Украинские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что все задержанные — участники группировки "Трезвая и злая молодежь", связанной с ультраправой националистической организацией Misanthropic Division.

Совет Европы осудил очередное нападение на лагерь цыган и призвал власти Украины провести тщательное расследование.

С таким же заявлением выступило и правительство Германии. В распространенном во вторник обращении уполномоченной кабмина ФРГ по правам человека Бэрбель Кофлер говорится: "Это жестокое преступление показывает, что отношение к этническим меньшинствам в части европейского общества, как и прежде, характеризуют дискриминация, нетерпимость и насилие. Мы не можем принять этого. Крайне важно, чтобы украинские органы и суды провели всеобъемлющее расследование этого ужасного преступления".

Во второй половине мая вооруженные битами и пневматическим оружием радикалы напали на лагерь цыган в Тернополе на западе страны. В ночь на 21 апреля был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева, а 9 мая неизвестные устроили поджог в лагере у поселка Рудно под Львовом. В начале июня радикалы разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.