В Москве умер поэт Андрей Дементьев. Лишь несколько недель он не дожил до 90-летия. Источник, слова которого приводит агентство "Интерфакс", сообщил, что Дементьев скончался от продолжительной болезни.

О госпитализации поэта стало известно 10 июня. Тогда его жена Анна Пугач пояснила, что поводом для обращения к врачу стала простуда. Дементьева решено было положить в больницу, но вскоре, по словам супруги, его выписали из медучреждения.

Поэт, журналист, ведущий

Первая книга стихов Дементьева вышла еще в 1958 году. Поэту тогда только исполнилось 30 лет. Всего же за свою долгую творческую карьеру он выпустил более 40 сборников.

С 1981 по 1992 год Дементьев возглавлял литературный журнал "Юность". Это издание было известно тем, что в нем публиковались произведения авторов, которые ранее были запрещены в СССР. Среди них - Василий Аксенов и Владимир Войнович. "Юность" под руководством Дементьева стала одним из самых популярных изданий советских времен. В 1990-ые годы поэт начал работать ведущим на телевидении и на радио.

Многие стихи Дементьева были положены на музыку. На сцене их исполняли Людмила Зыкина, Евгений Мартынов, Вадим Мулерман, София Ротару. Особую любовь среди поклонников творчества Дементьева завоевали стихотворения "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери".