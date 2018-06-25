Душою с вами, телом практически тоже: в Бронницах поздравляют Лионеля Месси. Именно в этом подмосковном городе базируется сборная Аргентины. В честь 31-го дня рождения футболиста испекли торт: ростом с самого нападающего, а весом всего на 12 кг меньше лучшего бомбардира «Ла лиги».
Месси — тортик
Месси — тортик
И хотя на этом чемпионате «альбиселесте» выступает не лучшим образом, у Месси не становится меньше поклонников. Они даже поздравляют аргентинца на его языке:
«В России очень любят Месси. Российский футбол совсем не такой как в Аргентине, поэтому мы восторгаемся теми, кто умеет хорошо играть, как бог футбола. И мы были бы рады увидеть его здесь».
Месси, правда, так не пришёл: игроки закрылись на своей базе и готовятся к завтрашней игре против Нигерии. От этого матча зависит, выйдут ли двукратные чемпионы из группы.
Бронничанам это не помешало: день рождения аргентинца превратился в народные гулянья с самоваром и кокошниками.