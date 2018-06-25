Месси — тортик

Душою с вами, телом практически тоже: в Бронницах поздравляют Лионеля Месси. Именно в этом подмосковном городе базируется сборная Аргентины. В честь 31-го дня рождения футболиста испекли торт: ростом с самого нападающего, а весом всего на 12 кг меньше лучшего бомбардира «Ла лиги».