Тысячи представителей американского ЛГБТ-сообщества приняли участие в гей-парадах, которые были организованы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Миннеаполисе и Сиэтле. Среди участников были замечены и знаменитости, например, актриса Синтия Никсон. Артистка, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", не скрывает свою гомосексуальность. Присоединился к участникам парада и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Парад гордости" возглавили знаменитости
"Парад гордости" возглавили знаменитости
Для кого-то это шествие стало поводом изменить свою жизнь: так, например, сотрудница пожарной службы во время парада решила сделать предложение своей возлюбленной.
Шествие прошло меньше чем через месяц после того, как Верховный суд США вынес вердикт по делу кондитера из Колорадо, который в силу своих религиозных убеждений отказался готовить свадебный торт для гей-пары. Суд встал на сторону пекаря.