Уругвай - Россия - 2:0

К настоящему моменту обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата. Однако к игре все равно будет приковано повышенное внимание: Россия столкнется, пожалуй, с первым серьезным противником на ЧМ-2018, отмечают эксперты.

Сборная Уругвая - двукратный чемпион мира, в 2010 году уругвайцы заняли на чемпионате мира четвертое место, при этом семь участников турнира восьмилетней давности приехали и в Россию - во главе с тренером Оскаром Табаресом.

Большинству уругвайских футболистов уже исполнилось 30 лет, однако опытные футболисты продолжают успешно выступать в европейских топ-клубах. В ворота команды Саудовской Аравии забил победный гол Луис Суарес из "Барселоны", тогда как его напарник по нападению Эдинсон Кавани выступает за французский "Пари Сен-Жермен".

Генеральная репетиция перед плей-офф

Как отметил в преддверии встречи Андрей Канчельскис, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", матч между сборными России и Уругвая будет, по сути, репетицией перед 1/8 финала ЧМ-2018.

"Матч с Уругваем - это репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата", - сказал Канчельскис.

Если уругвайцы в последний раз не выходили из группы на ЧМ в 2002 году, то сборная России впервые с 1991 года выступит в плей-офф. Решение задачи-минимум, несомненно, сказалось на общем настроении российских футболистов, отмечают наблюдатели.

Состав сборной России

Александр Головин и Федор Смолов, получившие в предыдущих матчах желтые карточки, не вошли в стартовый состав в игре против Уругвая, поскольку в случае очередного предупреждения просто рискуют пропустить игру 1/8 финала.

Стартовый состав сборной РФ: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

Не сыграет в матче с уругвайцами лишь получивший мышечную травму Алан Дзагоев, который даже не полетел в Самару.

Ничья или победа сохранит за российской командой первое место в квартете, в случае успеха уругвайцев именно они займут первую строчку в таблице. В 1/8 финала сборная РФ сыграет с одной из команд группы В, где на путевку в плей-офф претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.

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