Уругвай - Россия - 3:0

Счет встречи на 10-й минуте открыл Луис Суарес. А на 23-й минуте мяч вновь оказался в воротах сборной России, но на этот раз рикошетом от ноги Дениса Черышева (автогол).

Уругвай обыграл Россию со счетом 3:0 в завершающем матче группового этапа (Группа А). Встреча прошла в Самаре 25 июня.

Второй тайм был не менее напряженным для россиян, которые находились под постоянным прессингом уругвайцев. Решающий гол встречи был забит на 90-й минуте Эдинсон Кавани.

К настоящему моменту обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата. Однако к игре все равно было приковано повышенное внимание: Россия столкнулась с первым серьезным противником на ЧМ-2018, отмечают эксперты.

Сборная Уругвая - двукратный чемпион мира, в 2010 году уругвайцы заняли на чемпионате мира четвертое место, при этом семь участников турнира восьмилетней давности приехали и в Россию - во главе с тренером Оскаром Табаресом.

Генеральная репетиция перед плей-офф

Как отметил в преддверии встречи Андрей Канчельскис, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", матч между сборными России и Уругвая должен был стать, по сути, репетицией перед 1/8 финала ЧМ-2018.

"Матч с Уругваем - это репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата", - сказал Канчельскис.

Если уругвайцы в последний раз не выходили из группы на ЧМ в 2002 году, то сборная России впервые с 1991 года выступит в плей-офф. Решение задачи-минимум, несомненно, сказалось на общем настроении российских футболистов. Однако после успешных игр с такими противниками, как Саудовская Аравия и Египет, России пришлось крайне тяжело в матче со сборной Уругвая.

Слишком много нереализованных моментов и слишком мало ударов в створ ворот!

По итогам встречи Россия переместилась на второе место в группе А. Следующий матч россияне сыграют 1 июля уже в 1/8 финала!

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