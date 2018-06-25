Уругвай - Россия - 3:0

Уругвай обыграл Россию со счетом 3:0 в завершающем матче группового этапа (Группа А). Встреча прошла в Самаре 25 июня.
Счет встречи на 10-й минуте открыл Луис Суарес. А на 23-й минуте мяч вновь оказался в воротах сборной России, но на этот раз рикошетом от ноги Дениса Черышева (автогол).
Второй тайм был не менее напряженным для россиян, которые находились под постоянным прессингом уругвайцев. Решающий гол встречи был забит на 90-й минуте Эдинсон Кавани.
К настоящему моменту обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата. Однако к игре все равно было приковано повышенное внимание: Россия столкнулась с первым серьезным противником на ЧМ-2018, отмечают эксперты.
Сборная Уругвая - двукратный чемпион мира, в 2010 году уругвайцы заняли на чемпионате мира четвертое место, при этом семь участников турнира восьмилетней давности приехали и в Россию - во главе с тренером Оскаром Табаресом.
Генеральная репетиция перед плей-офф
Как отметил в преддверии встречи Андрей Канчельскис, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", матч между сборными России и Уругвая должен был стать, по сути, репетицией перед 1/8 финала ЧМ-2018.
"Матч с Уругваем - это репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата", - сказал Канчельскис.
Если уругвайцы в последний раз не выходили из группы на ЧМ в 2002 году, то сборная России впервые с 1991 года выступит в плей-офф. Решение задачи-минимум, несомненно, сказалось на общем настроении российских футболистов. Однако после успешных игр с такими противниками, как Саудовская Аравия и Египет, России пришлось крайне тяжело в матче со сборной Уругвая.
Слишком много нереализованных моментов и слишком мало ударов в створ ворот!
По итогам встречи Россия переместилась на второе место в группе А. Следующий матч россияне сыграют 1 июля уже в 1/8 финала!
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