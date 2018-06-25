Оппозиция не оспаривает результаты выборов

досрочных президентских и парламентских выборов в Турции все же удалось донести свою позицию до избирателей. С таким предварительным заявлением выступили в понедельник наблюдатели совместной миссии ОБСЕ и Совета Европы в Анкаре.

Главный конкурент президента Эрдогана, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, предупредил о "серьезной опасности", которую несет президентская форма правления. При этом Индже, за которого в воскресенье отдали голоса около 31 % граждан, участвовавших в выборах, отказался от идеи пересматривать их результаты:

"Если бы результат этих выборов составил 50,1 %, если бы речь шла об украденных тысяче или двух тысячах голосов, мы могли выйти на улицы. Но сегодняшний результат говорит сам за себя, остается лишь принять его. Если этого не сделать, налицо - неуважение к демократии и волеизъявлению народа".

В Стамбуле мнения опрошенных граждан Турции разделились.

"Я очень-очень разочарована, - говорит эта девушка. - Мне только 25, и знать, что теперь мое будущее и будущее турецкой молодежи в целом - под угрозой, очень больно"...

"Я считаю полученный результат отличным, - добавляет этот молодой человек, - как сказал наш президент, "нельзя останавливаться, надо продолжать двигаться по выбранному пути!"

Окончательные результаты голосования должны быть обнародованы в пятницу.