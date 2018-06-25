Срочная новость

Срочная новость

экономика

Турецкая лира празднует победу Эрдогана

Сейчас воспроизводится:

Турецкая лира празднует победу Эрдогана

Турецкая лира празднует победу Эрдогана
Размер текста Aa Aa

На полтора процента выросла турецкая лира на следующий же день после переизбрания Эрдогана на высший государственный пост. В ходе утренних торгов на Стамбульской фондовой бирже - единственной в стране - национальная валюта совершила резкий скачок, затем немного снизилась, но в итоге продолжила укрепление.

По мнению аналитиков, победа действующего президента устраняет неопределенность, которая негативно влияла на турецкие рынки и привела к падению курса лиры почти на 20 % с начала текущего года.

Вместе с тем, наблюдатели не исключают нового падения, если турецкий президент снова заявит о своем желании контролировать процентные ставки. На этот час никаких заявлений о распределении полномочий между ним и Центробанком, а также будущем денежно-кредитной политики Турции победитель пока не делал.