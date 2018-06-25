На полтора процента выросла турецкая лира на следующий же день после переизбрания Эрдогана на высший государственный пост. В ходе утренних торгов на Стамбульской фондовой бирже - единственной в стране - национальная валюта совершила резкий скачок, затем немного снизилась, но в итоге продолжила укрепление.
Турецкая лира празднует победу Эрдогана
Турецкая лира празднует победу Эрдогана
По мнению аналитиков, победа действующего президента устраняет неопределенность, которая негативно влияла на турецкие рынки и привела к падению курса лиры почти на 20 % с начала текущего года.
Вместе с тем, наблюдатели не исключают нового падения, если турецкий президент снова заявит о своем желании контролировать процентные ставки. На этот час никаких заявлений о распределении полномочий между ним и Центробанком, а также будущем денежно-кредитной политики Турции победитель пока не делал.