«Атмосфера безысходности ощущается физически»

С нами — Эдже Темелькуран, которую называют «самой читаемой колумнисткой Турции».

Какое послание Турция отправила Евросоюзу результатами этих выборов?

«Я думаю, это послание о том, что Турция собирается защищать демократию, она намерены ориентироваться на западные ценности, что она привержена плюрализму и что Европейский союз должен воспринимать её всерьёз. Если вы помните, западные страны поддерживали Эрдогана, особенно во время его первого срока после 2002 года. Я думаю, многие жители Турции согласятся со мной в том, что оппозицию — по крайней мере в моральном плане — должен поддержать Евросоюз, должны поддержать демократические европейские стран.

Что нам не нравится — так это на разочарование от полной непредсказуемостью всего — и в иностранных делах, и во внутренних. Но это, конечно, не удивительно, учитывая, что судьбы страны — в руках одного человека, президента Эрдогана, а его толстокожим никак не назвать, Это темпераментный человек, он действует по своему собственному хотению и довольно непредсказуем. Тут весьма интересно напомнить, что предвыборным лозунгом Эрдогана было „больше справедливости, больше свободы“.

Оппозиция внушила огромный энтузиазм тем людям, кто выступает против режима единовластия. Беспрецедентная ситуация — когда все партии политического спектра объединились против президента Эрдогана, не столько против него лично, сколько против той системы, которую он выстраивал последние 15-16 лет. И благодаря этому объединению турки поверили в эти выборы. Но всё равно атмосфера безысходности и бесперспективности настолько тяжела, что её можно ощутить физически. Потребуется время, чтобы люди оправились от разочарования и чувства безысходности и смогли вернуться к оппозиционной деятельности и политическим действиям.