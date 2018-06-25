Выбор был, равных условий не было

Выбор был, а равных условий не было: так комиссия ОБСЕ охарактеризовала парламентские и президентские выборы в Турции. По мнению наблюдателей, руководство страны вовсю использовало административный ресурс. Среди прочего ОБСЕ критически отнеслась к тому, что во время кампании и голосования действовал режим чрезвычайного положения.