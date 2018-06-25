Выбор был, а равных условий не было: так комиссия ОБСЕ охарактеризовала парламентские и президентские выборы в Турции. По мнению наблюдателей, руководство страны вовсю использовало административный ресурс. Среди прочего ОБСЕ критически отнеслась к тому, что во время кампании и голосования действовал режим чрезвычайного положения.
Выбор был, равных условий не было
Выбор был, равных условий не было
«Во время голосования у граждан был настоящий выбор, несмотря на отсутствие условий для равной борьбы и конкуренции. Действующий президент и его партия имели существенное преимущество, что отразилось кроме прочего в чрезмерном количестве материалов СМИ, как связанных с правительством, так и частных. Сдерживающие правовые рамки и полномочия в условиях чрезвычайного положения ограничили фундаментальные свободы собрания и самовыражения, включая СМИ», — заявил глава миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор.
В то же время высокая активность граждан оставила у наблюдателей положительное впечатление.
«Минувшие выборы были чрезвычайно важны. Граждане прекрасно понимали это и активно участвовали в кампании. И это отразилось в очень высокой явке. Я думаю, это можно считать позитивным результатом», — говорит представитель ОБСЕ Олена Сотник.
Что касается технических аспектов, то процедуры, по словам представителей ОБСЕ, в целом соблюдались, хотя и не обошлось без нарушений и пропуска важных этапов в обработке бюллетеней.