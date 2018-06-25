"Нулевая терпимость" Трампа под огнем критики

Высылать незаконно проникших на территорию США мигрантов, не прибегая к помощи правосудия,- такую идею высказал в Twitter в воскресенье президент Трамп.

"Мы не позволим всем этим людям наводнить нашу страну, - написал он в частности. - Если кто-то проник сюда, его следует немедленно, не прибегая к помощи судей и судопроизводства, выслать туда, откуда он прибыл".

Как отмечают оппозиция и правозащитники, через несколько дней после подписанного Трампом указа о воссоединении семей нелегалов, лишь 500 из двух в половиной тысяч детей снова обрели родителей. На сегодняшний день информации о том, когда наступит черед остальных, нет.

В субботу активисты общественной организации LULAC, отстаивающей права латиноамериканских граждан США, попыталась остановить автобус с детьми нелегалов, которых перевозили в близлежащий центр временного содержания в городе Мак-Каллен в 8 километрах от границы.

"Я увидела через стекло маленькую девочку, и сказала ей на испанском: "Мы с тобой, ты не одна, мы поможем тебе! Происходящее здесь никак нельзя назвать нормальным: этим детям нужны родители, а их держат в автобусе как преступников!" - говорит, еле скрывая слезы, Дениза Бенавидес из Далласа.

Политика "нулевой терпимости" Белого дома в отношении нелегалов вызывает все больше критики не только в США, вплоть до Республиканской партии, но и в международном сообществе, в частности, в ООН.

Вайн Клер стала добровольцем в НПО, помогающей нелегалам, чтобы отстаивать идеал, в который всегда верила: "Это не моя Америка! Это не та страна, в которую мы бежали после Вьетнамской войны. Тогда нас встретили с распростертыми объятьями и никто не разделял детей и родителей"...

Несколько тысяч человек собрались в субботу в Сан-Диего (штат Калифорния), чтобы сказать "нет" миграционной политике Трампа. Ряд американских политиков предложили президенту пойти еще дальше, и после указа о воссоединении семей отказаться от содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах.