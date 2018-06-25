На Европу наступает энцефалитный клещ

Май и июнь - месяцы, когда дни длинные, а солнце ласковое. Но это еще и период наибольшей активности энцефалитного клеща. В 2018 году, отмечает глава Ассоциации по борьбе с членистоногим паукообразным, новости не обнадеживающие:

"В текущем году в нашей стране отмечено распространение 3 новых бактерий - возбудителей болезни Лайма или боррелиоза. Так что на сегодняшний день людям и домашним животным в Венгрии угрожают в общей сложности уже 7 возбудителей болезни".

В Европе каждый год отмечается от 5 000 до 12 000 клинических случаев клещевого энцефалита, но специалисты убеждены, что эти цифры занижены. Причем, подцепить возбудителя болезни можно не только в густом лесу, но и в городском парке: "Я использую для моего пса специальный крем, - говорит этот житель Будапешта, - а также купил ему ошейник, который отпугивает клещей. Но позже я был вынужден его снять, так как у пса началась аллергия.

Поэтому я тщательно осматриваю его после каждой прогулки весной и летом, надеюсь, в этом парке особого риска подхватить энцефалитного клеща нет".

В районах, где заболеваемость составляет ≥5 случаев на 100 000 населения в год, ВОЗ рекомендует проводить иммунизацию для всех возрастных групп, включая детей.

"Не следует также забывать о простых мерах предосторожности, - передает из Будапешта наш специальный корреспондент Вероника Риппель, - как надевать в лес закрытую одежду, прибегать к вакцинации в период активности клещей и пользоваться специальными средствами".