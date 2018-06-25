"Дублин" ставит под угрозу шенген

"Европа единая", "Европа сплочённая" - громкие некогда слова звучат всё тише в Брюсселе. Причина тому - проблема миграции. Дублинский регламент, который обязывает страны прибытия рассматривать заявки на предоставление убежища, и его система квот не работают. Политические споры лидеров ЕС по этому поводу продолжаются с тех пор, как число беженцев, прибывших в Европу по средиземноморскому маршруту, в 2015 году перевалило за миллионную отметку. Это ставит под угрозу Шенгенское соглашение о зоне безвизового режима, которое зависит от положений Дублинского регламента.

Шенген - название деревни на юго-востоке Люксембурга. Здесь, на реке Мозель на борту прогулочного корабля в 1985 году было подписано то самое соглашение, которое сегодня активно критикуют евроскептики и националисты. Они уверяют: шенген открыл двери для мигрантов и преступников.

Сегодня власти некоторых стран, например, Италии утверждают, что на карту поставлено будущее именно Шенгенского соглашения. Брюссель испытывает колоссальное давление, но продолжает пытаться заменить детали в давшем сбой механизме под названием миграционная политика.