Сальвини: прием беженцев в Ливии

Министр внутренних дел Италии предлагает создать несколько центров по приему беженцев из африканских государств у южных границ Ливии. Маттео Сальвини находится с визитом в Триполи, где он провел переговоры с главой президентского совета Правительства национального согласия страны Ахмедом Маатиком.

"Уже в четверг на саммите в Брюсселе с согласия ливийских властей мы выступим с поддержкой этой идеи, чтобы помочь и Ливии, и Италии остановить волну миграции, от которой мы страдаем", — заявил Сальвини на пресс-конференции. По его Сальвини, создание таких центров в самой Италии будет проблемой и для Рима, и для Триполи, так как это не сможет остановить потоки мигрантов на итальянскую территорию.

Накануне отряды береговой охраны Ливии в результате серии операций обнаружили у западного побережья страны 948 человек, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу. Все они были доставлены в специальный центр при базе ВМС Ливии близ Триполи. Были найдены также тела десяти погибших.