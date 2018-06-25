Путин поздравил "турецкого Путина"

Накануне выборов в интервью телеканалу TRT Эрдоган выделил себя и Путина из числа других государственных деятелей: на данный момент в Генассамблее ООН есть только два по-настоящему опытных политика, — говорил турецкий лидер, напомнив, что оба президента в прошлом занимали посты премьер-министров.

Путина и Эрдогана действительно часто рассматривают как политиков одного типа, называя их авторитарными руководителями. Такие оценки Эрдогана теперь связаны ещё и с полномочиями, которые он получил по новой редакции Конституции, — отмечает глава Центра изучения Ближнего Востока Семён Багдасаров: «Сейчас он будет и президент, и правительством будет руководить и вообще всем: это султан, полномочия абсолютного монарха. Это авторитарный метод руководства — такие страны, такая ментальность, в этом ничего особенного нет. Что, везде должна присутствовать западная демократия, что ли? Наверное, нет. В каждой стране своя специфика. Она есть у нас, в Турции, Венгрии, ещё Бог знает, где, в Китае, например».

По словам Багдасарова, пользуясь широкой поддержкой избирателей и исключительными полномочиями, Эрдоган будет править Турцией до самой смерти.