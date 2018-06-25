Ликующая толпа, лозунги "Эрдоган - наш лидер", - восторженная толпа празднует победу турецкого президента. Это кадры не из столицы Турции, а из Берлина. В Германии право голоса есть почти у полутора миллиона турок, живущих в этой стране. Здесь Реджеп Эрдоган пользуется большей поддержкой, чем на родине.
Немецкие турки отпраздновали победу Эрдогана
Немецкие турки отпраздновали победу Эрдогана
Джем Оздемир, сын турецких иммигрантов и член немецкого парламента от партии "зеленых" предупреждает, что "праздновавшие победу автократа Эрдогана отвергает либеральную демократию".
"Мы видим, как живущие в Германии и пользующиеся всеми выгодами нашей демократии люди помогают своему авторитарному лидеру управлять страной, в которой они не живут и не платят налоги. Этим они делают Турцию своего рода Туркменистаном", - говорит политик.
По последним данным ЦИК, Эрдоган набирает 53 процента - абсолютное большинство, позволяющее политику сохранить президентское кресло.