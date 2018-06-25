У Рима и Триполи есть план

Рим и Триполи договорились о координации усилий по противодействию нелегальной миграции в Европу. Глава МВД Италии Маттео Сальвини в ходе своего первого зарубежного официального визита провел переговоры с представителями Правительства национального согласия Ливии. Он предложил создать у южных границ Ливии несколько центров по приему беженцев из африканских государств.

Вернувшись в Рим, Сальвини заявил: "Европейский союз смог найти шесть миллиардов евро, чтобы защитить свои восточные границы при участии Турции — страны, которая находится за пределами Европы. И наши ливийские друзья просят о таком же посредничестве. Мы говорим не о Ливии, а о странах, расположенных южнее Ливии".

По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тысяч мигрантов.

"Посмотрим, если Европа вспомнит о своем существовании, так как в мальтийских водах до сих пор дрейфует судно, которое ожидает поддержки. И мы подчеркиваем — со всем уважением — это судно не примет ни один итальянский порт".

По данным МВД Италии, с начала года в страну из Ливии прибыли около 11 тысяч мигрантов — на 80% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ливийская береговая охрана, в свою очередь, в воскресенье обнаружила в море около тысячи человек, пытавшихся перебраться в Европу, все они доставлены в специальный центр ВМС Ливии вблизи Триполи. Ливия остается основным перевалочным пунктом для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.