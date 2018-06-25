Британский принц Уильям прибыл в Израиль с историческим визитом: это первая официальная поездка члена королевской семьи в эту страну.
Исторический визит британского принца
Исторический визит британского принца
В планах герцога Кембриджского — посещение Иерусалима и Тель-Авива. Во вторник он побывает в Мемориальном комплексе истории Холокоста и проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.
Наследник британского престола в среду посетит Палестинскую автономию: в Рамаллахе он встретится с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.
В рамках своего пятидневного ближневосточного турне принц Уильям уже посетил Иорданию, где, в частности, пообщался с сирийскими беженцами.