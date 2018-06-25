Здесь современность и древняя история находятся в нескольких шагах друг от друга. Гуляя по Тбилиси, вы можете насладиться удивительным переплетением сохраненной древней культуры и пульсацией современной жизни города, который на протяжении веков находился на перекрестке между Европой и Азией.
Новая жизнь старого Тбилиси
Новая жизнь старого Тбилиси
Клаудио Росмино, euronews: "Тбилисский мост Мира соединяет современный город со старым. И посещение этого исторического места - это как путешествие во времени".
Считается, что Тбилиси был основан в пятом веке Вахтангом Горгасали, царем Иберии. Согласно легенде, во время царской охоты в этих местах, подстреленный фазан упал и сварился в горячем источнике. Царь Вахтанг велел основать там город. Сегодня Абанотубани, место, где упала в источник птица, - исторический район в центре Тбилиси, известный своим комплексом серных бань.
Власи Ватсадзе, туристический гид: "Именно в этом месте царь Вахтанг нашел своего фазана, сваренного в горячем источнике. Он опустил руку в воду и понял, что это прекрасная теплая вода. Тогда он сказал: "Я построю здесь город, и мы назовем его "Тбилиси", что означает теплый город".
Большая часть Старого города была восстановлена в 2009 году. Благодаря проекту "Новая жизнь старого Тбилиси", были реконструированы здания и памятники в исторической части грузинской столицы.