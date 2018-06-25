Гнауа – музыка, которая была и остается вдохновением для исполнителей джаза, блюза, рок-н-ролла и даже рока. Более 500 тысяч поклонников этого жанра собрались в марокканском городе Эс-Сувейре, где прошел 21 фестиваль музыки гнауа. Среди участников - трехкратные обладатели премии Grammy группа Snarky Puppy, работающая в стиле джаз-фьюжн. На фестивале этот коллектив выступил со знаменитым маалемом Хамидом Эль-Касри.
Гнауа - музыка, которая объединяет
Гнауа - музыка, которая объединяет
"О боже, этот человек многому нас научил. В головах наших музыкантов сейчас творится что-то такое. Мы многое узнали, выросли в профессиональном плане. Это было очень здорово!", - говорит лидер группы Майкл Лид.
"На этом фестивале страны, чья музыкальная культура имеет африканские корни, смогли навести мосты, благодаря чему этот город и сам фестиваль стали перекрестком культур", - уверена директор этого форума Нейла Тази.
Асма Хамзауи родом из Марокко. Она первая женщина-исполнительница гнауа-музыки, которая вышла на сцену фестиваля в Эс-Сувейре.
Вольфганг Шпиндлер, euronews: "В нашем мире многие отворачиваются от людей, которые приехали из Африки, но этот фестиваль доказывает, что творчество рождается тогда, когда африканцы работают вместе с жителями других континентов. И если мы видим это на примере музыки, то, значит, совместными усилиями мы можем добиться успеха и в других сферах жизни".