Гнауа - музыка, которая объединяет

Гнауа – музыка, которая была и остается вдохновением для исполнителей джаза, блюза, рок-н-ролла и даже рока. Более 500 тысяч поклонников этого жанра собрались в марокканском городе Эс-Сувейре, где прошел 21 фестиваль музыки гнауа. Среди участников - трехкратные обладатели премии Grammy группа Snarky Puppy, работающая в стиле джаз-фьюжн. На фестивале этот коллектив выступил со знаменитым маалемом Хамидом Эль-Касри.