Застрявшие мигранты: Maersk просит помочь

Около 350 мигрантов, обнаруженных на прошлой неделе у берегов Ливии в Средиземном море, до сих пор не могут сойти на берег. Немецкая благотворительная организация Lifeline спасла свыше 200 человек в минувший четверг, а датский грузовой корабль подобрал еще 113 мигрантов в пятницу.

Италия и Мальта, а вслед за ними и Испания, отказались принимать эти суда в свои портах.

Судно Lifeline сейчас находится в территориальных водах Мальты, и власти этой страны предоставили находящимся на борту продукты питания и медикаменты. Немецкая организация в понедельник попросила власти Франции принять корабль.

Судно Maersk дрейфует вблизи Сицилии и гуманитарную помощь на борт доставляют власти Италии. В компании Maersk заявляют, что грузовое судно предназначено для размещения лишь 20 человек.

Вице-президент и технический директор компании Maersk Line Палле Лаурсен говрит: "Мы тратим все наше время на то, чтобы поговорить об этой масштабной проблеме со всеми, кто готов выслушать. Нужно, чтобы все поняли, что так продолжаться не может, что люди, которых мы спасли, должны выйти на берег в безопасности и получить то внимание, которое они заслуживают. Мы этого сделать не можем и поэтому мы ищем решения проблемы в ближайшее время, а не через несколько дней. Эту проблему необходимо решить уже сейчас".

Власти Дании обратились к правительству Италии с просьбой принять меры. Между тем в Испании заявляют, что Мадрид не может в одиночку взять на себя ответственность "по оказанию помощи нелегалам, пытающимся достичь берегов стран ЕС", несмотря на недавнее решение принять в Валенсии судно Aquarius.