Мексиканские выборы: что к чему?

В воскресенье, 1 июля, мексиканцы выбирают нового президента, который сменит у руля власти Энрике Пенья Нието. Новому лидеру предстоит управлять страной в сложном политическом и экономическом климате и при очень высоком уровне насилия в обществе: сегодня в Мексике ежедневно погибает в среднем по 90 человек. Избирательный процесс также не чужд этой жестокой статистике: более 115 кандидатов на выборах различных уровней были убиты.

В то же время, эта латиноамериканская страна переживает период беспрецедентной консолидации политических сил: все партии и движения вошли в альянсы и ни одна политическая сила не останется в стороне от выборов. Как пояснил в интервью euronews политический аналитик Карлос Кастильо, цель, которую преследуют политические блоки, - это борьба с "высоким уровнем отсутствия избирателей" в ходе голосования, а также "повышение репутации политических движений в глазах избирателей, потерпевших сильное падение в последние годы".

Как и кем были сформированы эти альянсы? Сегодня на политической сцене Мексики - три основных кандидата на президентское кресло, за которыми стоят три политических союза.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Вместе мы сделаем историю» - это альянс, который лидирует по результатам соцопросов, во главе которого стоит Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Альянс известен по аббревиатуре "АМЛО" - из первых букв входящих в него движений: Движение за национальное возрождение (сокр. "Морена"), Партия Труда ("PT") и "Социальная солидарность" (PES). Это наиболее популярный по числу сторонников политический альянс в Мексике.

Лопес Обрадор возглавляет рейтинги с отрывом в 10-15 очков от своих ближайших соперников. "Он выступает с платформой национального примирения, заявляя, что не собирается никого сажать в тюрьму, ни с кем сражаться и откажется от шумных политических акций. У населения такая позиция вызвала немало симпатий", - объясняет Карлос Кастильо.

Обрадор уже не в первый раз выдвигает свою кандидатуру на выборах. "Это его третьи президентские выборы, и именно политическая живучесть позволила ему остаться во главе двух основным левых блоков", - поясняет для euronews мексиканский журналист Ховел Эдуардо Альварес Солис.

В последний раз при попытке стать президентом в 2012 году блок "АМЛО" проиграл Энрике Пенья Нието, хотя те выборы и были отмечены взаимными обвинениями в мошенничестве.

"Лопес Обрадор, который никогда не стоял у власти на столь высоком уровне, [на настоящий момент] для многих является кандидатом с определённым кредитом доверия", - отмечает Алварес.

Хосе Антонио Меаде

Меаде - кандидат от коалиции «Все за Мексику», в которую входят правящая Институционно-революционная партия (PRI), Зелёная экологическая партия Мексики (PVEM) и Новый альянс (PANAL). Меаде обладает солидным опытом в политике, в прошлом он занимал различные высокопоставленные должности в предыдущих правительствах.

"Технически - он самый солидный кандидат, - объясняет Кастильо. Но его опыт сотрудничества с Пенья Нието отрицательно сказывается на его имидже и - как результат - на поддержке избирателей. "Большая проблема в том, что на плечи новых народных избранников (в том числе, и президента) ляжет ярмо коррупции, которая разрослась при нынешнем правительстве, крайне циничном и эгоцентричном", - говорит аналитик.

Рикардо Анайя

Анайя - кандидат от коалиции «Por México al Frente» (можно перевести примерно как "Фронт борьбы за Мексику"), созданной Партией демократической революции (PRD), "Гражданским движением" - Movimiento Ciudadano (MC) и Партией национального действия (PAN). У Анайи богатая политическая карьера последних 40 лет, в течении которой он успел побывать заместителем и председателем Партии национального действия.

Но по словам аналитика Карлоса Кальехи, политическое партнерство, созданное Анайей, не поможет ему победить: "Похоже, что при создании этой коалиции кто-то ошибся в расчётах: предполагалось, что союзники из других блоков помогут привлечь голоса со стороны, компенсировав потерю традиционного электората. Но, похоже, этого не происходит."

С чем столкнётся следующее правительство?

Высокий уровень преступности и насилия в обществе, повсеместная коррупция и агрессивная политика со стороны администрации президента США Дональда Трампа... Рассмотрим немного подробнее проблемы, с которыми приходится сегодня сталкиваться мексиканскому истеблишменту.

> Борьба с коррупцией и низким авторитетом судебной власти

Коррупция не только присутствует повсеместно в политической жизни Мексики, но и крайне редко становится поводом для наказания. Случаи коррупции и конфликтов интересов стали тяжёлым бременем для администрации Пенья Нието. Так, скандал Casa Blanca связан с приобретением женой президента особняка стоимостью 7 миллионов долларов США на средства компаний-господрядчиков в обмен на государственные контракты в период её работы в должности губернатора штата Мехико с 2005 по 2011 год.

"Дело Одебрехта" также коснулось лиц, приближённых к президенту Мексики, в частности, бывшего директора Petróleos Mexicanos (Pemex) Эмилио Лосойя. На главу мексиканской нефтегазовой компании пожаловались руководители бразильской строительной фирмы, у которой он вымогал крупную взятку. В то же время, семнадцать экс-губернаторов Мексики столкнулись с обвинениями в коррупции, растрате бюджетных средств или связях с наркотрафиком. Большинство этих чиновников принадлежит правящей партии.

При том, что коррупция охватила в Мексике высшие политические круги, безнаказанность таких преступлений стала нормой. Только 5% мексиканцев, согласно исследованию 2017 года, верят в то, что коррупционеры в результате попадают под суд. До сих пор не расследованные дела, такие как массовое похищение в Игуале в 2014 году, в результате которого погибли 43 мексиканских студента, вызывают резкое недоверие публики к судебной власти. По словам нашего мексиканского эксперта, Карлоса Кастильо, тема безнаказанности должна стать одной из центральных для следующего правительства.

> Борьба с насилием

Ежедневно в Мексике погибают более 90 человек. Консалтинговая компания Etellekt из Мехико, которая занимается оценкой рисков и кризис-менеджментом, считает, что уровень насилия вырос на 385% по сравнению с моментом выборов 2015 года.

Пример этой насущной проблемы - случившееся в городе Окампо штата Мичоакан 24 июня: федеральные власти задержали всех чиновников муниципалитета, которые подозреваются в убийстве Фернандо Анхелеса Хуареса, кандидата на пост мэра.

Из более чем сотни политиков, убитых в течение этого года, большинство были муниципальными чиновниками. Группировки наркоторговцев угрожают политикам-кандидатам, которые отказывают им в покровительстве в случае победа на выборах. "Выборы - это также, в некотором роде, защита территории, борьба за влияние, сохранение своей неприкосновенности и безнаказанности, - всё для продолжения преступной деятельности," - поясняет Кастильо.

Группировки запугивают как кандидатов, так и электорат, и в результате избиратели боятся поддерживать некоторых кандидатов.

"Это повсеместное растущее насилие - самый тяжелый багаж, оставшийся нам после шести лет правления Пенья Нието." Но, как считает Кастильо, ни один из кандидатов пока не предложил реального решения проблемы наркотрафика. "Некоторые говорят «Их необходимо простить», другие «С ними надо сражаться», но никто толком не объясняет, как это делать".

> Реформировать политические и партийные структуры

Основа избирательной демократии - еще одна проблема, попавшая в центр полемики в ходе этих выборов. "В Мексике, где не предусмотрен второй тур выборов, всё дело в этих партийных альянсах", - объясняет Карлос Кастильо. По его мнению, эта ситуация заставляет мексиканцев "голосовать за наименьшее зло, а не за желаемого кандидата".

И дело тут не только в отсутствии второго тура голосования. Проблема в отсутствии демократических процессов внутри политических партий. "У всех партий есть уставы, где прописано, как отбирать кандидатов, но все они играют в обход этих правил, и нет никаких механизмов контроля, ни внутрипартийных, ни внешних", - сетует наш эксперт.

Стена Трампа

Все кандидаты солидарны в своём неприятии американской политики в отношении границы с южным соседом и в сфере торговых отношений, которую сегодня олицетворяет президент Соединенных Штатов.

"Трамп должен научиться уважать Мексику", - восклицает перед избирателями Лопес Обрадор, выступающий за укрепление мексиканской экономики как механизма прекращения эмиграции.

"Это оскорбительно и неприемлемо, что власти США хотят заставить Мексику заплатить за стену. Это просто смешно!" - возмущается Анайя.

"Всякий раз, когда он оскорбляет нас и наших мигрантов, о ставит под вопрос своё собственное существование и достоинство, - добавляет Меаде. - В моем правительстве мы не допустим никакого соглашения, которое не было бы основано на уважении".

Отсутствие жёсткой позиции в отношении Трампа - один из аспектов политики Пенья Нието, за который его критиковали на протяжении последних лет его президентского мандата.

Что может повлиять на голосование?

Высокий процент молодых избирателей, тень "чавизма" и страх перед мошенничеством на выборах - вот лишь некоторые проблемы, которые могут оказать влияние на выбор мексиканцев.

> Голоса «поколения тысячелетия»

Воскресные выборы крайне важны с точки зрения участия в них молодёжи. Около 15 миллионов человек в возрасте от 18 до 23 лет будут голосовать впервые на этих выборах. В целом же в реестре избирателей 40 миллионов человек из так называемого «поколения тысячелетия», родившиеся с 1981 по 1996 гг. А это 40% электората.

"Одна из основных задач всех четырех кандидатов - это привлечь на свою сторону тех, чьи имена только что появились в избирательном реестре", - поясняет Ховел Альварес. По его словам, вопросы, которые больше всего беспокоят молодежь, - это насилие в обществе и коррупция. После периода работы "двух правительств, статистика смертей из-за организованной преступности превышает 200.000 человек". Голоса «поколения тысячелетия» достанутся кандидату, который предложит "конкретную и ранее не применявшийся" способ выхода из создавшейся ситуации.

> Избирательное мошенничество

Вполне реальная вероятность неблагоприятного исхода голосования для правящего блока PRI и явное преимущество в опросах Лопеса Обрадора породили подозрения в возможности электорального мошенничества. Лопес Обрадор по сей день считает своё поражение на президентских выборах 2006 и 2012 гг. мошенничеством. "Если мы столкнёмся с подлогом на выборах, посмотрим, кто обуздает тигра", - заявил он, имея в виде под "тигром" разъярённое мексиканское общество.

В течение последних 30 лет Мексика борется против подозрений в мошенничестве на каждых выборах, причём не стесняясь в средствах. Стоимость нынешнего избирательного процесса - 28.022 млн. песо (или более 88 млн. рублей). Это бюджет Национального института по выборам (INE), который означает, что на каждого мексиканца, зарегистрированного в Избирательном реестре, приходится сумма в 257 песо (или 800 рублей).

Мандат INE предусматривает широкий набор полномочий на время всего избирательного процесса для 1,4 миллиона граждан, отвечающих за избирательные участки и за подсчёт голосов.

Но по мнению аналитиков Bloomberg, в ходе выборов вполне реальны кибер-атаки, ведь мексиканская избирательная система "более уязвима, чем банковская система".

Со своей стороны, Карлос Кастильо напоминает, что избирательная система "работает очень хорошо", но не исключает кооперации между определенными кругами мексиканской элиты "с целью остановить рост популярности любого из кандидатов".

> Ситуация в Венесуэле

Тень кризиса в Венесуэле нависла над кандидатурой Лопеса Обрадора (кандидата левого фланга), так же, как это случилось в ходе выборов в Колумбии, где была запятнана репутация кандидата "слева". По мнению Кастильо, некоторые критики Лопеса Обрадора сравнивают его тезисы с позицией Чавеса, но его речи перед толпой не выходят за рамки уличного электората. Его политические оппоненты об этом помалкивают.

Журналист ¨Ховель Альварес соглашается с тем, что большую угрозу на выборах представляет усталость населения от традиционных политиков, чем призраки Кастро и Чавеса.

"Пока у власти стоял кабинет нынешнего президента страны, коррупционные скандалы подрывали доверие к правящей партии, а [захлестнувшее общество] насилие превысило уровень времён его предшественника. Выбор состоит в том, продолжить ли движение по текущему пути, вернуться к прошлой политической доктрине или же выбрать что-то кардинально новое", - отмечает Альварес.

"На этот вопрос Андрес Мануэль Лопес Обрадор с отвечает уверенностью: он утверждает, что перемена, которая, несмотря на все сомнения, необходима Мексике, - это ещё одно левое правительство в ещё одной стране Латинской Америки".