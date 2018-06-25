Выборы в Турции: Эрдоган одержал победу, а его партия АКР победила в альянсе с MHP

В Турции в воскресенье состоялись одновременно парламентские и президентские выборы. Мы подробно писали о ситуации в стране накануне выборов. Вечером стали известны результаты голосования, согласно которым Эрдоган сохранил президентский пост, а его партия АКР набрала 42,4% голосов на выборах в парламент. В альянсе с националистами АКР получит 342 мандата в новом парламенте. Каковы же основные итоги прошедших в Турции выборов?
Эродган укрепляет хватку на штурвале власти: согласно новой редакции конституции его полномочия значительно расширяются. Причём добиться победы в схватке за президентский пост удалось в первом же туре выборов. И хотя правящая Партия справедливости и развития (АКР) не смогла обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте, в альянсе с Партией националистического движения (MHP) у сторонников Эрдогана фактически большинство в однопалатном парламенте.
Про-курдская Народная демократическая партия (HDP) смогла в одиночку преодолеть 10-процентный ценз и пройти в парламент. По сравнению с прошлыми (внеочередными) выборами в ноябре 2015 года партии удалось немного увеличить количество своих мандатов (с 59 до 67).
Оппозиция в лице Республиканской народной партии (СНР) и её лидера Мухаррема Индже не согласны с официально объявленными результатами голосования. Представители оппозиции говорят о манипулировании при подсчёте голосов и фальсификациях на выборах. Ожидалось, что Эрдоган не сможет набрать более половины голосов, в результата чего ему пришлось бы вступить в борьбу с Индже в ходе второго раунда президентских выборов.
Националистическая партия (MHP) заручилась более серьёзной поддержкой, чем предполагалось (11,2% голосов и 49 мандатов в парламенте). Собственно, националисты вступили в альянс с президентской АКР после того, как некоторые члены партии, выйдя из неё, образовали новую "Хорошую партию": аналитики предполагали, что MHP во главе с Девлетом Бахчели, не преодолеет 10-процентный барьер, и потому альянс необходим для прохождения в парламент. При этом на альянс с АКР, сторонники Бахчели пошли не смотря на его недавнюю критику в адрес Эрдогана. В то же время, наблюдатели обратили внимание на то, что "Хорошая партия" в результате набрала меньше голосов, чем MHP, от которой она откололась. (Хотя и "Хорошей партии" удалось преодолеть 10-процентный ценз).
Что же дальше? Можно не сомневаться, что новая президентская система власти вкупе с парламентским большинством АКР (в альянсе с MHP) обеспечит благодатную почву для осуществления дальнейших планов Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведь фактически, новый лидер Турции обеспечил себе отсутствие всякого сопротивления на ближайшие пять лет у руля власти.
Результаты парламентских выборов по блокам (альянсам):
Подсчёт голосов на президентских и парламентских выборах:
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