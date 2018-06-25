Германия спорит о буркини

Заявление министра по делам семьи, женщин и молодёжи ФРГ Франциски Гиффи вызвало новую волну в дискуссии о сосуществовании культур и религий. Гиффи поддержала инициативу одной из школ закупить мусульманские купальники буркини, чтобы девочки, исповедующие ислам, могли посещать уроки плаванья вместе со всеми.

В интервью газете "Цайт" Гиффи сказала, что все дети в ФРГ должны уметь плавать, и такое решение позволяет предотвратить споры между учителями, учениками и родителями, негативно влияющими на школьный климат.

Адвокат Сейран Атес, активист борьбы за права женщин мусульманок, с этим не согласен :

"Буркини нет оправдания, - пишет он в своём "Твиттере". - Весь просвещённый мир только и ждёт того, чтобы подобные мнения не находили места в политических процессах, не высказывались политиками".

Споры и дискуссии разгорелись после того, как дирекция гимназии имени Песталоцци в городе Херне федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия закупила на деньги от пожертвований 20 буркини, оставляющих открытыми лишь лицо, кисти рук и ступни ног. Их стали выдавать бесплатно, чтобы никто больше не отказывался ходить на занятия в бассейн. Предоставленной возможностью уже воспользовались 15 школьниц.

Секретарь правительства Северного Рейна-Вестфалии по вопросам миграции Серап Гюлер подвергла критике это решение: "Когда женщины в Саудовской Аравии рискуют жизнью за каплю свободы, мы, в Германии, не должны надевать на девушек буркини. Это превратное понимание терпимости ставит крест на эмансипации".

В региональном отделении Союза образования и науки Северного Рейна-Вестфалии решение школы поддержали, назвав его "успехом интеграции". Это вызвало удивление заместителя канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Юлии Клёкнер. По её мнению, такое новшество способствует "не интеграции, а созданию параллельных обществ".