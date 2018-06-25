К постинсультной реабилитации европейцев подключат роботов

Программа Futuris приглашает в Страну Басков на север Испании, где ученые Европейского исследовательского проекта тестируют экзоскелет в одном из реабилитационных медцентров.

Экзоскелет, напоминающий движущийся тренажер, изготовлен из авиационного алюминия. его вес - всего 12 кг. Устройство разработано для восстановления пациентов, переживших инсульт с утратой части физических навыков. Паоло - один из них.

Мужчина заболел 4 года назад; после инсульта его частично парализовало. Паоло прошел десятки реабилитационных программ и согласился принять участие в экспериментe с экзоскелетом. Уже после первых сеансов он готов подтвердить: робот очень помогает.

Паоло Албисуа Албизу, пациент: "Раньше, когда мне нужно было в магазин, я пытался припарковаться максимально близко к входу. Если не получалось, уезжал: у меня не было сил идти пешком, даже на относительно небольшие расстояния. Теперь ситуация изменилась. Я могу пройти через весь торговый центр. Во мне окрепла решимость, пропал страх. Раньше даже думать о таком боялся, слишком уставал от ходьбы".

Экзоскелет оснащен 6 моторами, которые помогают пациенту отрабатывать разные элементы - ускорять и замедлять движение, менять направление. Устройство может быть запрограммировано исходя из особенностей и нужд каждого человека.

Икер Аризабалага, инженер: "Экзоскелет имеет как минимум два преимущества. Во-первых, с его помощью мы можем отрабатывать движения, которые у пациента не получаются или получаются плохо. Во-вторых, мы можем настроить машину под конкретные потребности человека. В традиционных реабилитационных программах нет гарантий того, что пациент все время правильно выполняет упражнения. Физиотерапевт делает все возможное, но иногда что-то упускается из виду. В результате пациент устает, теряет настрой, из-за неверных движений у него могут возникнуть боли. С экзоскелетом мы гарантируем, что упражнения выполняются правильно, в оптимальном для пациента темпе. И потом мы получаем полный отчет о сеансе. Со всеми цифрами и выкладками".

Система выстроена на принципе "персонализированной помощи телу". Иными словами, человек работает самостоятельно, устройство лишь реагирует на ошибки, подстраховывает в случае потери равновесия, корректирует направление.

Хуан Хосе Юррита, инженер: "Робот оборудован датчиками, которые регистрируют усилия, прилагаемые пациентом. Устройство направляет человека, корректирует траекторию его движения, где-то помогает ему. Главное - мотивировать пациента все делать самому, выкладываться на 100%. А экзоскелет - это лишь надежный компаньон, который быстрее приведет больного к полному восстановлению".

Ученые Европейского исследовательского проекта занимаются совершенствованием экзоскелетов для использования в разных областях.

Карлос Фернандос Изоирд, координатор проекта Mobility Robot/Hank: "Мы хотим управлять экзоскелетами с помощью голосовых команд. Первые тесты показали: это удобно и, машина хорошо реагирует. Такая опция упрощает работу физиотерапевтов, им не придется нажимать на кнопки и они смогут лучше страховать своих пациентов. Реабилитация станет еще более персонализированной".

https://www.up2europe.eu/european/projects/european-advanced-exoskeleton-for-rehabilitation-of-acquired-brain-damage-abd-and-or-spinal-cord-injury-s-patients_32091.htmlРазработчики надеются вывести экзоскелеты на медицинский рынок через полгода. Первые заказчики - крупные больницы и реабилитационные центры. Стоимость одного устройства - около 60 тысяч евро.