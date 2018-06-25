Турция: выборы "не по-европейски"

"Турция преподнесла миру урок демократии", - заявил, выступая перед соотечественниками, Реджеп Тайип Эрдоган после того, как были обнародованы предварительные результаты досрочных президентстких и парламентских выборов. Новость о его переизбрании на пост главы Турции в Евросоюзе восприняли без особого энтузиазма. Но Брюссель подтверил: Анкара для него остается важным партнёром.

"Мы надеемся, что под руководством президента Эрдогана Турция все также будет надёжным партнером Европейского Союза по таким важным вопросам, представляющим взаимный интерес, как миграционная безопасность, региональная стабильность и борьба с терроризмом", - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Евросоюз неоднократно выражал недовольство ходом предвыборной кампании в Турции. Но на все её отклонения от демократических норм Брюссель был вынужден закрывать глаза, утверждают аналитики.