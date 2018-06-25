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Брюссельское бюро

Турция: выборы "не по-европейски"

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Турция: выборы "не по-европейски"

Турция: выборы "не по-европейски"
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"Турция преподнесла миру урок демократии", - заявил, выступая перед соотечественниками, Реджеп Тайип Эрдоган после того, как были обнародованы предварительные результаты досрочных президентстких и парламентских выборов. Новость о его переизбрании на пост главы Турции в Евросоюзе восприняли без особого энтузиазма. Но Брюссель подтверил: Анкара для него остается важным партнёром.

"Мы надеемся, что под руководством президента Эрдогана Турция все также будет надёжным партнером Европейского Союза по таким важным вопросам, представляющим взаимный интерес, как миграционная безопасность, региональная стабильность и борьба с терроризмом", - сказал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Евросоюз неоднократно выражал недовольство ходом предвыборной кампании в Турции. Но на все её отклонения от демократических норм Брюссель был вынужден закрывать глаза, утверждают аналитики.

"Основная проблема, волнующая лидеров стран Евросоюза, в том, что Турция продолжает следовать по пути к автократии. Избирательная кампания была крайне несбалансированной: 180 часов телевизионного эфира были отведены президенту и лишь 20 или около того - представителям оппозиции вместе взятым. Эти выборы не имеют ничего общего европейскими. Турция - будто находится на удаленной от Европы орбите. Но это ничего не меняет: разговаривать с ней придётся, потому что на повестке дня остаются антитеррор, миграция, экономические интересы. Но с точки зрения управления страной, Евросоюз и Турция - два совершенно разных мира", - уверен исследователь в Carnegie Europe Марк Пьерини.

Впрочем, в руках ЕС есть рычаг давления на Эрдогана: вступление Турции в сообщество остаётся стратегической целью Анкары.