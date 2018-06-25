Эрдоган - новый старый президент

Реджеп Тайип Эрдоган сохранил за собой свой пост. В воскресенье действующий президент Турции с большим отрывом от соперников одержал победу на выборах – первых после принятия конституционной реформы. В ходе первого тура Эрдоган смог набрать абсолютное большинство голосов.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, пришедший вторым, уже признал свое поражение. Глава ЦИК заявил, что просьб оспорить результаты выборов ни от кого пока не поступало.

Реджеп Тайип Эрдоган: "Победители этих выборов – демократия, воля нации и наш народ как таковой. Победитель этих выборов – каждый житель нашей страны, население которой – 81 миллион человек. И каждый участвует в этом празднике демократии. Я благодарен всем!"

Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout

По последним данным, Эрдоган набрал более 52% голосов, у его соперника Мухаррема Индже на 22% меньше. Третьим стал Селахаттин Демирташ от курдской "Партии демократии народов". Замкнули первую пятерку Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии" и Темель Карамоллаоглу, представляющий "Партию благополучия".

Одновременно с президентскими в стране прошли и парламентские выборы. "Партия Справедливости и развития" Эрдогана набрала чуть более 40 процентов голосов. Но в альянсе с "Партией националистического движения" она все-таки смогла получить абсолютное большинство. В новом парламенте за ними будут закреплены 342 кресла.

Прокурдская "Народная демократическая партия" смогла в одиночку преодолеть 10-процентный ценз и пройти в парламент.

Референдум по конституционной реформе прошел чуть более года назад. Большинство граждан страны тогда высказались за переход от парламентской формы правления к президентской республике и за отмену должности премьер-министра.