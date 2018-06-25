Сбой в Дублинской системе: в чём причина?

Как и почему Дублинская система дала сбой? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы побеседовали с Филиппом де Бруйкером - профессором Института европейских исследований Брюссельского Свободного университета (ULB), экспертом по вопросам миграции в Европе.

"Сама конструкция, выстроенная Дублинским соглашением, с самого начала была шаткой. Регламент разработали в 90-х годах пять северных стран-членов Евросюза и вовсе не для сообщества того размера, в котором оно существует сегодня. В основе лёг не принцип равномерного распределения ответственности, а идея того, что каждое государство будет иметь дело с просителями убежища, находящимися на их территории. А это, конечно же, неприемлемо для Греции, Италии и в скором будущем для Испании только из-за их географического положения".

Проблемам миграции посвящён саммит ЕС, который стартует в Брюсселе в четверг. Смогут ли стороны прийти к согласию?

Филипп Де Бруйкер:

"Есть множество мнений по поводу схемы, по которой должен осуществляться приём мигрантов. Я не ожидаю, что на саммите будет найдено конкретное решение вопроса. Разве что участники, может быть, договорятся о создании так называемых "платформ" для высадки спасённых в море мигрантов. Но опять же эта инициатива требует больших денежных затрат, и это чрезвычайно трудно реализовать с юридической точки зрения".