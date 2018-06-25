ЕС и Китай открывают "новую страницу"

Торговля, инвестиции, инновационное развитие и укрепление двусторонних связей - на повестке дня 7-го экономического и торгового диалога на высшем уровне между Брюсселем и Пекином. На совместной пресс-конференции заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ и вице-председатель Еврокомиссии по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен сообщили, что Китай и ЕС будут бороться с протекционизмом в торговле и рассчитывают договориться о развитии совместных проектов для привлечения инвестиций.

"Мы договорились расширять финансовое сотрудничество, обратим особое внимание на проблемы доступа к рынку, с которыми сталкиваются компании обеих сторон и будем последовательно их решать. Мы привержены идее либерализации, упрощения процесса инвестирования и торговли с тем, чтобы создать комфортную деловую среду для китайских и европейских компаний. Надеемся, что Евросоюз ослабит свои ограничения на экспорт в Китай и предпримет конкретные шаги в этом направлении", - сказал Лю Хэ.

Катайнен со своей стороны призвал Китай поддержать работу Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной промышленности.

"Очень важно, чтобы мы работали вместе над всеми возможностями в в области сталелитейной и алюминиевой промышленности", - сказал посланник ЕС.

В тот же день председатель Госсеовета КНР Си Цзиньпин принимал в Пекине премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Ранее в ходе своего четырехдневного визита в Поднебесную Филипп посетил Шанхай и Шэньчжэнь. Выступая в Пекинском университете в воскресенье, он поддержал желание президента Эммануэля Макрона "открыть новую страницу во франко-китайских отношениях". В Пекине премьер Франции намерен подписать десяток контрактов в области инноваций и агробизнеса, а также обсудить снятие эмбарго на французскую говядину.