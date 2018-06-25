44-летний французский шкипер Шарль Кодрелье подарил Китаю первую в истории победу в командной кругосветной регате Volvo Ocean Race.
Француз подарил Китаю первую победу в кругосветке
Француз подарил Китаю первую победу в кругосветке
Восемь месяцев и 83 тысячи километров парусной гонки за рулем экипированной китайским автомобилестроителем Dongfeng яхты складывались по-разному, но на последнем трехдневном отрезке пути Кодрелье и его экипаж выбрали отличный от двух соперников путь и в итоге первыми пересекли финиш близ Гааги.
Вторым стал испанский гонщик Хави Фернандес на яхте Mpafre, третье место досталось голландскому шкиперу Боуи Беккеру на судне Team Brunel.