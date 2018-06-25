Асад: "У нас нет химического оружия"

У Дамаска больше нет химического оружия, он избавился от него 5 лет тому назад, а обвинения в том, что такое оружие властями применяется, другие страны используют как предлог для вторжения на сирийскую территорию. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад в интервью российскому телеканалу НТВ в воскресенье.
"С 2013 года у нас нет (химического оружия), но даже если бы и было, то его применяют тогда, когда терпят поражение, а не тогда, когда побеждают в войне. Вот они фактически и использует его каждый раз, как мы побеждаем. Так что подобные утверждения противоречат логике и лишь используются как повод для поддержки террористов в Сирии", - сказал Асад.
Власти Дамаска неоднократно обвинялись в применении отравляющих веществ против оппозиции. В апреле 2017 года США, Франция и Великобритания нанесли воздушные удары по объектам в районе сирийской столицы, которые, по мнению союзников, были связаны с производством химического оружия.
В воскресном интервью Башар Асад объяснил присутствие в Сирии российских войск необходимостью, по его словам, "восстановления баланса мировых сил". Он также отказался от помощи Запада в послевоенном восстановлении страны, сказав, что сирийцы справятся самостоятельно, с помощью соотечественников, живущих за рубежом и государственной казны.
На восстановление Сирии, где уже 7 лет не прекращается война, может потребоваться до 350 миллиардов евро.