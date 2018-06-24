Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пережил покушение на свою жизнь. В субботу на стадионе в Булавайо, где глава государства выступал на митинге, прогремел взрыв. По данным полиции, ранения получили 49 человек, в том числе вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также министр охраны окружающей среды Оппа Мучингури-Кашири.
Покушение на президента Мнангагву
Покушение на президента Мнангагву
По словам президента Мнангагвы, он находился в нескольких дюймах от места взрыва., который раздался, когда он спускался с трибуны.
Эммерсон Мнангагва: "Это мои обычные враги. Они покушались на меня уже много раз. Я не обращаю на это внимание. Это в порядке вещей. Я уже привык к этим покушениям".
Мнангагва пришел к власти в ноябре прошлого, отстранив до того бессменного лидера Зимбабве Роберта Мугабе. В Булавайо он приехал в рамках предвыборной кампании. Президентские и парламентские выборы пройдут 30 июля. Согласно опросам, Эммерсон Мнангагва и его партия "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" должны одержать на них победу.