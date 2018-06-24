Покушение на президента Мнангагву

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пережил покушение на свою жизнь. В субботу на стадионе в Булавайо, где глава государства выступал на митинге, прогремел взрыв. По данным полиции, ранения получили 49 человек, в том числе вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также министр охраны окружающей среды Оппа Мучингури-Кашири.