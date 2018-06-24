ЧМ: борьба за выход в плей-офф

Саранск готовится принять у себя одну из главных звезд мирового футбола – Криштиану Роналду. В понедельник в столице Мордовии встретятся сборные Португалии и Ирана. По итогам первых двух туров действующие чемпионы Европы делят лидерство с испанцами. В их копилке – ничья с командой Фернандо Йерро и победа над марокканцами. За два матча португальцы забили четыре мяча и пропустили три. Притом все голы этой команды на счету ее капитана Криштиану Роналду.

REUTERS/Albert Gea

Иран набирает три очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф. В первом туре подопечные Карлуша Кейруша одержали волевую победу над марокканцами, а потом уступили испанцам.

За возможность выступить в 1/8 финала поборются и подопечные Фернандо Йерро, которых ждет встреча со сборной Марокко. Матч пройдет в самом западном городе России – в Калининграде. Испанцы, за последние десять лет дважды ставшие чемпионами Европы и завоевавшие трофей мирового первенства, считаются одними из фаворитов турнира. Сейчас у "красной фурии", как и у португальцев, четыре очка благодаря ничьей в матче с командой Фернанду Сантуша и победе над иранцами.

Лукас Васкес и Иско на тренировке REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Как мы видим, на этом турнире ни одной команде победа не дается легко. Каждый матч – это настоящая борьба. И нет ни одной сборной, которая была бы хуже остальных", - говорит игрок испанской сборной Лукас Васкес.

Тем не менее, результаты говорят сами за себя. По итогам двух туров соперники испанцев – марокканцы – не набрали ни одного очка, и после группового этапа отправятся домой.