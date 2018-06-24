Саудовская Аравия: женщины за рулем

Самира аль Хамди живет в городе Джидда и работает психологом. Ее клиенты - женщины и дети, страдающие от домашнего насилия. Впервые за более чем двадцать лет Самира отправилась на службу на автомобиле. Сама. Это стало возможным после того, как саудовский монарх, отменил запрет на управление транспортом для женщин. Самира столкнулась с пробками в утренние часы и впервые заправила свою машину.

Тысячи саудовских автолюбительниц выехали в воскресенье на собственных автомобилях, устроив массовые заезды по проспектам. Саудовский принц аль-Валид бин Талал, поддержавший предоставление женщинам права на вождение автомобилем, снял на видео дочь, севшую за руль. "Саудовская Аравия только вступила в 21 век", - сказал принц своим внучкам, расположившимся на заднем сидении.