Запрет снят

24 июня саудовские женщины получают право водить машину. Саудовская Аравия оставалась до сих пор единственной страной в мире, где женщинам было запрещено садиться за руль. По логике официального ваххабитского учения, поскольку женщина не имеет права путешествовать без сопровождения мужчины, то и водить ей незачем.

Нуф Хамис, жительница СА, получившая водительские права: "Теперь, если мне нужно куда-нибудь поехать, достаточно будет сесть в машину, а не дожидаться пока шофёр, муж или отец смогут отвезти меня. Это гораздо удобнее. Я просто сяду в машину и поеду, куда мне надо".

Снятие запрета было анонсировано королем Салманом в сентябре прошлого года. С тех пор тысячи саудовских женщин изъявили желание как можно скорее сесть за руль. Мужчины не возражают.

Абдаллах Аль-Аутави, житель Эр-Рияда: "Мне приятно видеть, что женщины нашей страны могут водить. Наверное, у некоторых из них нет братьев, которые могли бы подвезти, а ехать надо. Это хорошо. Надеюсь, что люди отнесутся с пониманием к тому, что женщина сами водят машины".

Ещё до того, как запрет был окончательно снят, около 2000 жительниц королевства успели закончить школу вождения и получить права. Но несколько женщин, которые боролись за право вождения до официального разрешения, были арестованы и отданы под суд.