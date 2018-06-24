Круг почета в честь отмены запрета на вождение для саудовских женщин дала в воскресенье Асил аль-Хамад - гонщица и первая женщина, входящая в Правление автомобильной Федерации Саудовской Аравии, а также в Комиссии Мотоспорта, основанной руководством Формулы 1 – FIA.
Jaguar Land Rover выступает за Всемирный день вождения
Jaguar Land Rover выступает за Всемирный день вождения
Она присоединилась к инициативе автомобилестроительной группы Jaguar Land Rover объявить 24 июня Всемирным днем вождения. Под хештегом #worlddrivingday, компания предлагает всем желающим поделиться воспоминаниями о запомнившихся моментах за рулем.
"Я побывала на треках в самых разных частях света, но сегодня - впервые в жизни - веду автомобиль в родной стране, - говорит Асил аль-Хамад. - Если у вас есть мечта, вы можете ее осуществить! Надеюсь, мой пример вдохновит других женщин".
Выступая с этой инициативой, группа Jaguar Land Rover намерена сотрудничать с более чем 40 университетами в мире, чтобы разрабатывать средства обеспечения мобильности для всех, а также хотела бы подключить к этому глобальному проекту молодежь Саудовской Аравии, заявила представитель компании Фиона Паргетер.