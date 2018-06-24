Черчесов: "Мы хотим быть первыми!"

Не обязательно победа, но даже ничья позволит подопечным Станислава Черчесова занять первое место в группе. При этом российская сборная опережает будущего соперника - команду Уругвая - по дополнительным показателям.

Решающая на этом этапе мирового первенства встреча состоится в понедельник в Самаре. Россияне сыграют в белой форме, что явно на руку команде: по данным Приволжского управления по гидрометеорологии, температура 25 июня в городе может подняться до 35 градусов.

"Уже понятно, что мы в одной восьмой финала, и Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы будем готовиться через их игру, - заявил на пресс-конференции в Самаре главный тренер российской сборной. - Другое дело, что нам надо поделить места: мы хотим быть первыми, все!"

Соперники россиян накануне матча также провели тренировку на стадионе Самары. На пресс-конференции форвард уругвайской команды Эдинсон Кавани заявил, что его сборная ставит перед собой цель выиграть все матчи в группе.