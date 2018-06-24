Лидеры квартета Н сборные Японии и Сенегала расписали результативную ничью, счет 2:2. В начале игры удача была на стороны сенегальцев, гол в ворота японцев забил Садио Мане. Уже к концу первого тайма японцы смогли отыграться, мяч в ворота Сенегала отправил Нагатомо. Во втором тайме Сенегал снова вышел вперед, где Ваге переправил мяч в пустые ворота. Японцам понадобилось всего семь минут, чтобы сравнять счет: гол забил Кейсуке Хонда.
Результативная ничья Японии и Сенегала со счетом 2:2
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Результативная ничья Японии и Сенегала со счетом 2:2
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