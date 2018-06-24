Сборная Англии разгромила Панаму во втором туре группового этапа мундиаля со счетом 6:1. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. Хет-трик со стороны англичан оформил нападающий Харри Кейн, ещё два мяча забил защитник Джон Стоунз, а последний гол в ворота панамской сборной забил Джесси Лингард. Несмотря на ожидаемый результат, панамской сборной удалось забить первый в истории чемпионата мира гол, автором которого стал защитник Фелипе Балой.
Англия разгромила Панаму со счетом 6:1
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Англия разгромила Панаму со счетом 6:1
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