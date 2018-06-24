Мексика: надежды ЛГБТ-сообщества на победу левых

Десятки тысяч человек приняли участие в гей-параде в Мехико. В преддверии президентских выборов, которые назначены на 1 июля, активисты и правозащитники надеются на победу кандидата от левых сил Лопеса Обрадора, проигравшего президентскую гонку в 2012 году. Обрадор известен своей поддержкой в адрес ЛГБТ-сообщества, но некоторые активисты настроены скептически - политик избегает прямых решений, а для введение однополых браков, в случае своего избрания, Обрадор готов решить этот вопрос только на референдуме. Союзы между людьми одного пола уже разрешены в столице и в некоторых штатах Мексики.