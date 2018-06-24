В Германии взорвался жилой дом: есть пострадавшие

В результате взрыва в жилом доме на западе Германии пострадали по меньшей мере пять человек, несколько из них получили серьезные ранения. Инцидент произошел в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее местная пресса со ссылкой на городскую полицию сообщала о двадцати пяти пострадавших.