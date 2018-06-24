В результате взрыва в жилом доме на западе Германии пострадали по меньшей мере пять человек, несколько из них получили серьезные ранения. Инцидент произошел в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее местная пресса со ссылкой на городскую полицию сообщала о двадцати пяти пострадавших.
В Германии взорвался жилой дом: есть пострадавшие
В Германии взорвался жилой дом: есть пострадавшие
"Вчера, незадолго до полуночи, в пожарную часть Вупперталя поступил вызов о взрыве на улице Леннепер. По прибытию на место происшествия первый отряд спасателей констатировал частичное обрушение здания, также спасатели обнаружили ряд пострадавших", - заявил представитель местой пожарной станции.
Работники аварийных служб не исключают, что под обломками по-прежнему могут находиться люди. Пожарные работали на месте происшествия всю ночь. Работу спасателей осложняло то, что здание многоквартирного дома продолжало рушиться.
До сих пор остается неясным, что стало причиной взрыва. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование происшествия.