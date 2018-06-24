Можно ли реформировать миграционную политику Европы, когда взгляды не сходятся? Ответ на вопрос искали лидеры ЕС, собравшиеся на неформальном саммите по вопросам миграции в Брюсселе, 25 июня. Незапланированность мероприятия была связана, в частности, с требованиями Италии, ранее отказавшейся принимать суда неправительственных организаций с мигрантами, изменить подход к беженцам.
Миграционный кризис: лидеры ЕС "сверили часы"
Миграционный кризис: лидеры ЕС "сверили часы"
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогу встречи заявила, что важно «найти общеевропейское решение». «В случае, если это невозможно, мы хотим объединиться с теми, кто желает создать общий план действий», - добавила Меркель.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также прокомментировал воскресный саммит, написав в своей странице в Twitter, «что доволен результатам прошедшей встречи, где Италия задала правильное направление».
Отказ Италии и Мальты принимать судно Aquarius с беженцами на борту привел к всеевропейскому скандалу и продемонстрировал разногласия политиков Евросоюза. Против перераспределения мигрантов в рамках ЕС, в частности, выступают Польша, Венгрия и Австрия.
«Осознав, что разрешить миграционную проблему невозможно на уровне 28 стран, 16 европейских лидеров предложили свое видение в надежде найти точку соприкосновения в этом сотрудничестве. Главными вопросами остаются размещение мигрантов по ЕС и Дублинское соглашение, которое оспаривают Италия и Греция, ведь это первые стран, куда прибывают беженцы. Следующая встреча пройдет уже в четверг, правда на этот раз это будет официальный саммит», - передает из Брюсселя корреспондент Euronews Эфи Куцокоста.