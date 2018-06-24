В Венсенском лесу открылся "уголок нудиста"

Парижский день нудизма - впервые отметили 24 июня жители французской столицы. Он прошел во вновь открытом в апреле этого года "уголке нудиста" в Венсенском лесу. В программе мероприятия значились пикник и занятия йогой, в нем приняли участие несколько сотен человек, в основном, мужчины. Всего в Ассоциации нудистов Парижа состоят 88 тысяч членов. Ассоциация активно осваивает городское пространство: так, осенью прошлого года в Париже открылся первый нудистский ресторан, в мае состоялся первый визит в Музей современного искусства при Токийском дворце в чем мать родила, начались занятия нудистского хора в самом центре столицы. Женщины пока неохотно присоединяются к инициативам Ассоциации, опасаясь, по признанию ее редких членов прекрасного пола, стигматизации со стороны "нормальных" коллег и друзей.