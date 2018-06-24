Лидеры 16 стран Евросоюза собрались в воскресенье в Брюсселе, чтобы обсудить миграционный кризис, который, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, уже перерос в кризис политический.
16 лидеров ЕС обсуждают миграционный кризис
16 лидеров ЕС обсуждают миграционный кризис
Отношение к миграции вызывает разногласия как внутри стран между политическими партиями, так и между странами союза. Страны юга Европы, стоящие первыми на пути миграционного потока, упрекают более богатый север в нежелании оказывать им достаточную помощь и защиту внешних границ Евросоюза. Встречу проигнорировали страны Вышерадской четверки – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, выступающие за ужесточение миграционной политики.
Споры о миграционной политики обострились после того, как новое правительство Италии отказалось впустить в свои порты судно неправительственной организации "SOS Средиземноморье" с подобранными в море нелегальными мигрантами на борту. Такое же решение было принято в отношение судна "Лайфлайн", зафрахтованного немецкой неправительственной организацией.