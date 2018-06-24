Выборы в Турции: лидирует Эрдоган и его партия, но отрыв - минимальный

В Турции в воскресенье состоялись парламентские выборы, и одновременно прошло голосование на выборах на высший президентский пост. Мы подробно писали о ситуации в стране накануне выборов. Сейчас избирательные участки уже закрыты, и пока идёт подсчёт голосов, становятся известны первые результаты экзитполов. Мы ведём текстовую трансляцию о результатах этого напряжённого выборного дня, столь важного для дальнейшей судьбы Турции и роли этой страны на международной арене.
Результаты парламентских выборов по блокам (альянсам):