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Выборы в Турции: лидирует Эрдоган и его партия, но отрыв - минимальный

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Выборы в Турции: лидирует Эрдоган и его партия, но отрыв - минимальный

Эрдоган приветствует своих сторонников в Стамбуле
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Reuters
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В Турции в воскресенье состоялись парламентские выборы, и одновременно прошло голосование на выборах на высший президентский пост. Мы подробно писали о ситуации в стране накануне выборов. Сейчас избирательные участки уже закрыты, и пока идёт подсчёт голосов, становятся известны первые результаты экзитполов. Мы ведём текстовую трансляцию о результатах этого напряжённого выборного дня, столь важного для дальнейшей судьбы Турции и роли этой страны на международной арене.

Результаты парламентских выборов по блокам (альянсам):

Подсчёт голосов на президентских и парламентских выборах: