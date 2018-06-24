Испанские пограничные корабли подобрали в пятницу вечером в море Альборан (в юго-западной части Средиземного моря) 449 человек, пытавшихся переплыть на резиновых лодках с марокканского берега на испанский. Они были высажены в порту города Тарифа, в провинции Кадис. В тот же день в Атлантическом океане испанские пограничники спасли 129 человек, плывших на деревянном плоту из Западной Африки на Канарские острова.
В море спасены новые группы мигрантов на пути в Европу
В море спасены новые группы мигрантов на пути в Европу
Тем временем Мальта, отказавшаяся впустить в свои порты судно "Лайфлайн" под нидерландским флагом в сотнями мигрантов на борту, направила к нему военный корабль для доставки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи одному из пассажиров.
"Лайфлан" находится сейчас в ливийских водах. Капитан судна, Клаус-Петер Рейш, заявляет, что находящиеся на борту люди являются беженцами:
"В настоящее время мы находимся у западной части ливийского побережья. У нас на борту 234 человека. Слава богу, мы не нуждаемся в срочной медицинской помощи, поэтому сейчас ситуация стабильна. Кстати говоря, спасение утопающих это не преступление, а обязанность по морским законам. Кроме того, отправка этих людей обратно в Ливию невозможна, так как это будет нарушением Женевской конвенции о статусе беженцев".
В Женевской конвенции 1951 г. под термином "беженец" подразумевается лицо, вынужденное покинуть свою страну из-за войны или "вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".