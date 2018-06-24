Вулкан Килауэа на Гавайях не демонстрирует никаких признаков снижения активности. Вулканический пепел поднимается в небо на высоту в несколько километров. Потоки лавы из трещин продолжают свое движение к океану и впадают в залив Капохо. Лава наносит ощутимый ущерб флоре и фауне. Извержение вулкана началось третьего мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9.
Гавайи: жить на вулкане
Гавайи: жить на вулкане
Стихия разрушила порядка 600 построек и вынудила жителей опасных районов покинуть свои дома. В середине июня президент США Дональд Трамп одобрил комплекс мер помощи пострадавшим. Предположительно 2800 человек получат выплаты и будут обеспечены временным жильем, пока не восстановят свое.